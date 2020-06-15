Банки пригрозили брать с россиян деньги за пластиковые карты

Кредитные организации идут на такой шаг не от хорошей жизни

Банки предупредили правительство, что им придется брать с клиентов плату за выпуск новых карт и их обслуживание, а также за использование платежного приложения и колл-центра. Это произойдет в том случае, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии (эквайринг - прием платежей) для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%.

В марте ЦБ ограничил эквайринговые комиссии на время борьбы с коронавирусом. Комиссии для онлайн-покупок и медицинских услуг ограничили на уровне 1% до 30 сентября. Ассоциация банков России (АБР) подсчитала, что из-за этого кредитные организации потеряют 10-15 миллиардов рублей. Банкам придется возместить потери за счет клиентов, уверены в АБР.

"Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также - сократить или отменить программы лояльности", - говорится в письме, которое АБР отправила в правительство.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал "Известиям", что в России большинство услуг на рынке безналичных платежей остается бесплатным. Благодаря этому почти у каждого россиянина есть две банковские карты. Если гражданам придется ежегодно платить около шести тысяч рублей за карту, то многие вообще откажутся от безналичных платежей, считает Войлуков.

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