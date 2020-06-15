ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Банки пригрозили брать с россиян деньги за пластиковые карты

09:01
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Кредитные организации идут на такой шаг не от хорошей жизни

Банки предупредили правительство, что им придется брать с клиентов плату за выпуск новых карт и их обслуживание, а также за использование платежного приложения и колл-центра. Это произойдет в том случае, если Центробанк сохранит эквайринговые комиссии (эквайринг - прием платежей) для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. 
Россиян освободят от банковских комиссий при оплате ЖКХ

В марте ЦБ ограничил эквайринговые комиссии на время борьбы с коронавирусом. Комиссии для онлайн-покупок и медицинских услуг ограничили на уровне 1% до 30 сентября. Ассоциация банков России (АБР) подсчитала, что из-за этого кредитные организации потеряют 10-15 миллиардов рублей. Банкам придется возместить потери за счет клиентов, уверены в АБР. 

"Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также - сократить или отменить программы лояльности", - говорится в письме, которое АБР отправила в правительство.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал "Известиям", что в России большинство услуг на рынке безналичных платежей остается бесплатным. Благодаря этому почти у каждого россиянина есть две банковские карты. Если гражданам придется ежегодно платить около шести тысяч рублей за карту, то многие вообще откажутся от безналичных платежей, считает Войлуков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Банковская карта
Банковская карта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.