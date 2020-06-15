Собчак отвоевала рекламный контракт после скандала с изнасилованием Костюшкина

Ранее телеведущая посмеялась над певцом, который о рассказал о детской травме

Телеведущая Ксения Собчак едва не потеряла важный для нее рекламный контракт после того, как она отпустила неуместную шутку в адрес певца Стаса Костюшкина. Ранее он признался в интервью, что стал жертвой насилия в детстве.

После скандала в соцсетях одного из брендов косметики, с которым у Собчак заключен контракт, многие люди стали интересоваться: будет ли компания пересматривать свое сотрудничество с телеведущей. В ответ там заявили, что в философии бренда - "только добрые дела и положительные эмоции". "Мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с эти мы заканчиваем наше сотрудничество", - ответили в официальном аккаунте компании.

Однако Собчак решила повоевать с недовольными и доказала бренду, что большинство из комментариев оставили заказные боты. "Мои помощники меня возненавидели. Всю ночь они скриншотили 3200 пустых бот-аккаунтов, которые весь день писали "разгневанные" заказные посты. Из четырех тысяч сообщений - 3200 - это нулевые аккаунты, боты", - подчеркнула Собчак.

Чуть позже стало известно, что косметический бренд продолжает сотрудничество с Собчак, и телеведущая будет его лицом по крайней мере до сентября.

Ранее сам Костюшкин сделал замечание Собчак. Он удивился, что та смеется над проблемами насилия. Неизвестный мужчина изнасиловал певца еще в восьмилетнем возрасте на заброшенном заводе. В день трагедии от действий педофила также пострадали друзья мальчика. Все они тогда были так напуганы, что никому не рассказали о случившемся.

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