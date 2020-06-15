ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак отвоевала рекламный контракт после скандала с изнасилованием Костюшкина

09:02
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Ранее телеведущая посмеялась над певцом, который о рассказал о детской травме

Телеведущая Ксения Собчак едва не потеряла важный для нее рекламный контракт после того, как она отпустила неуместную шутку в адрес певца Стаса Костюшкина. Ранее он признался в интервью, что стал жертвой насилия в детстве.
"Постыдная история": Стаса Костюшкина изнасиловали на заброшенном заводе

После скандала в соцсетях одного из брендов косметики, с которым у Собчак заключен контракт, многие люди стали интересоваться: будет ли компания пересматривать свое сотрудничество с телеведущей. В ответ там заявили, что в философии бренда - "только добрые дела и положительные эмоции". "Мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с эти мы заканчиваем наше сотрудничество", - ответили в официальном аккаунте компании.

Однако Собчак решила повоевать с недовольными и доказала бренду, что большинство из комментариев оставили заказные боты. "Мои помощники меня возненавидели. Всю ночь они скриншотили 3200 пустых бот-аккаунтов,  которые весь день писали "разгневанные" заказные посты. Из четырех тысяч сообщений - 3200 - это нулевые аккаунты, боты", - подчеркнула Собчак.

Чуть позже стало известно, что косметический бренд продолжает сотрудничество с Собчак, и телеведущая будет его лицом по крайней мере до сентября.

Ранее сам Костюшкин сделал замечание Собчак. Он удивился, что та смеется над проблемами насилия. Неизвестный мужчина изнасиловал певца еще в восьмилетнем возрасте на заброшенном заводе. В день трагедии от действий педофила также пострадали друзья мальчика. Все они тогда были так напуганы, что никому не рассказали о случившемся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.