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В российских магазинах обнаружили 87% нелегального алкоголя

09:29
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Проверка выявила массовые нарушения

В I квартале 2020 года сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) провели 44,5 тысячи проверок организаций, которые зарабатывают на спиртном. Оказалось, что 87% алкогольной продукции и 93% спирта производилось и продавалось незаконно. 
Россияне стали чаще покупать алкоголь в больших бутылках

Как пишут "Известия", контролеры обнаружили около 25 тысяч нарушений. В число самых частых нарушений вошли: несоблюдение правил торговли алкоголем, отсутствие лицензии, нарушение порядка учета спиртного, выпуск продукции без маркировки, искажение данных об объемах производства и оборота, а также использование поддельного торгового знака.

Больше всего нарушений удалось выявить в Приволжье (около 7 тысяч), Центральном федеральном округе (4,5 тысячи) и Сибири (почти 4 тысячи). 

Сотрудники Росалкогольрегулирования и других служб раскрыли 30 подпольных фабрик алкоголя и семь преступных групп, промышлявших продажей алкоголя. В итоге было возбуждено 1,1 тысячи уголовных дел. 

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал, что нелегальный оборот крепкого алкоголя в России оценивается примерно в 30%.

"В бутылке, которая стоит, например, 230 рублей, 180 рублей составляет акциз. Если его не платить, продавец может кратно увеличить свой доход - и, к сожалению, многие этим пользуются. Кроме того, в последние годы из-за "закручивания гаек" в два раза сократилось число магазинов с лицензиями на реализацию спиртного", - сообщил Косарев.

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