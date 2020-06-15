Актуальная информация по борьбе с коронавирусом в Москве на сегодня, 15 июня

В столице выздоровели еще 1549 пациентов с COVID-19

В Москве выздоровели еще 1549 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Общее количество выздоровевших выросло до 123240 человек.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всем вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы.

Ракова также рассказала, что в Москве количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус достигло трех миллионов.

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан", - цитирует заявление заммэра АГН "Москва".

Она напомнила, что в Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы и ИХЛА-тестирование.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

С 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве умерли 53 пациента с коронавирусом. Накануне в столице коронавирус обнаружили у 1477 человек. В общей сложности с начала пандемии вирус был выявлен у 205 тысяч 905 заболевших горожан.

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