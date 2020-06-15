Зарплатные ожидания россиян снизились из-за пандемии

Размер желаемой зарплаты снизился на 20%

Россияне поделились пожеланиями по зарплате после окончания пандемии коронавируса и снятия ограничений. В среднем по стране граждане хотели бы получать на руки 74 тысячи рублей.

По сравнению с началом года размер желаемой зарплаты снизился на 20%. В январе россияне хотели получать не меньше 92 тысяч рублей.

Уровень зарплатных пожеланий зависит от региона. Больше всего хотят получать москвичи — 82 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга считают комфортной зарплату в 72 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, результаты которого публикует РБК.

Кроме того, большинство россиян признались в том, что почувствовали влияние коронавируса на экономику. 90% опрошенных ждут финансового кризиса после снятия ограничений. 73% отметили уменьшение количества вакансий, а 17% россиян уверены, что изменения скоро начнутся.

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