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Депутат МГД Козлов назвал онлайн-встречи с жителями удобным форматом обсуждения вопросов

09:28
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Такой формат он будет использовать и дальше

Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов назвал онлайн-встречи с жителями удобным форматом для обсуждения вопросов. После завершения всех карантинных мер из-за коронавируса он планирует и дальше проводить прием москвичей в таком формате.

"Такой эфир состоялся на YouTube-канале. Было много вопросов от представителей 13 поселений Новой Москвы, районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино, которые входят в мой избирательный округ. Чуть более часа длился эфир. Фактически был такой блиц-опрос, можно так его назвать. Это удобный формат общения с жителями. Я буду продолжать его использовать, но, конечно же, очные встречи останутся", - сказал Козлов.

По его словам, многие вопросы касались строительства социальной инфраструктуры, в частности, детских садов и  поликлиник, развития городской среды и реализации программы реновации.

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Депутат Мосгордумы Александр Козлов
Депутат Мосгордумы Александр Козлов
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