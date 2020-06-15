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В Москве провели 3 млн ПЦР-тестов на коронавирус

09:32
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Объемы тестирования наращиваются, несмотря на стабилизацию ситуации

В Москве количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 миллионов, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования. Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию", - сказала Ракова.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

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