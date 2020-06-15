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"Моя маленькая": сестра трогательно обратилась к Жанне Фриске

10:05
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Певица ушла ровно пять лет назад

Жанна Фриске умерла от рака 15 июня 2015 года. Ее сестра Наталья до сих пор не может свыкнуться с мыслью о том, что певицы больше нет рядом. 

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"5 лет… не верится, - написала Наталья Фриске в Instagram. - Как быстро летит время. Нет ощущения, что тебя нет рядом… ну нет его! Такое чувство, что вот-вот позвонишь или зайдешь в дверь. Моя маленькая".

Родители Жанны Фриске хранят все ее вещи и подарки от поклонников. Владимир Фриске ходит на кладбище примерно раз в месяц, его супруга - почти каждый день. Как пишет портал dni.ru, они по-прежнему не могут без слез говорить о покойной. "Время не лечит, что бы мне ни говорили", - заявил однажды отец звезды. 

Родители Фриске живут в загородном доме, которой принадлежал дочери. За ними осталась также ее квартира в Москве. Несмотря на это, Владимир Фриске жалуется на материальное положение. Суд с благотворительной организацией "Русфонд", которая собирала деньги на лечение Фриске, дорого обошелся семье. "Отдали последнее", - признается Владимир Фриске. 

Видео: Мужчины Жанны Фриске

 

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