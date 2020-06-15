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В Московский инновационный кластер вошло уже более 7 тыс. участников

10:06
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Теперь им проще взаимодействовать между собой

Число участников Московского инновационного кластера уже превысило 7 тысяч. Они могут пользоваться большим набором мер поддержки и полезных в работе сервисов, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Но это далеко не все. Вместе они формируют инновационную среду, в которой им проще взаимодействовать между собой, находить заказчиков, инвесторов, новых партнеров или, например, площадки для тестирования и производства своих продуктов", - заявила она.

Зарегистрировавшись на портале i.moscow, компании и индивидуальные предприниматели получают бесплатный доступ к: навигатору по мерам поддержки, бирже контрактного производства, бирже патентов, площадкам для пилотирования, поиску помещений для аренды, личному кабинету, витрине инноваций "Бизнес против COVID-19".

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Московский инновационный кластер
Московский инновационный кластер
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