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Известного российского ученого посадили под арест по делу о госизмене

10:21
  • понедельник
  • 15 июня 2020

78-летний Валерий Митько, инвалид третьей группы, отрицает связи со спецслужбами Китая

Президента Арктической академии наук Валерия Митько обвинили в государственной измене. Как рассказал его адвокат Иван Павлов, следователи считают, что российский ученый во время поездки в Китай сотрудничал с местными спецслужбами и передал иностранцам секретные материалы.

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Ранее в квартире 78-летнего Митько в Ленобласти прошел обыск. Ему предъявили обвинение по статье "Госизмена" и посадили под домашний арест. Митько свою вину не признает. Защита ученого уже обжаловала решение суда об аресте.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, по версии следствия, Митько передал китайской стороне сведения о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок.

Митько - доктор технических наук, профессор. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями. На его счету более 400 научных трудов, известных как в России, так и в других странах.

Ученый является инвалидом третьей группы.

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