Еще 8246 заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

С начала пандемии скончался 7091 зараженный

За минувшие сутки в России выявили еще 8246 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 537210.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1359. В Подмосковье заболели еще 689 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 143 пациента с коронавирусом. Из них 53 — в Москве. С начала эпидемии в России умер 7091 человек.

Выздоровели от коронавируса 4489 человек. Общее число переболевших достигло 284539.

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