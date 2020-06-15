"Так выглядит счастье": Пугачева показала милое видео с дочкой

Звезда наслаждается летом и общением с родными
Певица Алла Пугачева выложила в Instagram видео, на котором они с шестилетней Лизой любуются цветами на территории их дома.
Звездное семейство выбрало погожий денек для прогулки. Дочь Пугачевой и Галкина удивилась, увидев, как выросли цветы в их саду. "Даже выше меня! Смотри - семейка как будто!" - восторгается малышка на видео. "Они тебя переросли", - говорит Примадонна.
Снимая на камеру цветы, колышущиеся на ветру, народная артистка СССР тоже с трудом сдерживает свой восторг. "Красиво растут", - говорит она, после чего наводит объектив на бегущую дочку.
"За это можно все отдать..." - написала Алла Пугачева. В качестве хештега она использовала фразу: "Так выглядит счастье".
- Детки - наши цветочки, - пишут в комментариях.
- Лизочка - красавица, вся в родителей.
- Вылитая мамочка.
- Солнечная девочка.
- Подросла.
Между тем Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он лакомится кабачками, которые выросли на их огороде. "А сметана - от крестной", - говорит Пугачева. "А тарелка от кого?" - шутит телеведущий. "От меня", - отвечает певица.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Черный и страшный": сын Галкина и Пугачевой рассказал о новом дизайне их замка
- Дети Галкина и Пугачевой показали мастер-класс по кунг-фу
- "Хороша": Галкин не сдержал эмоций при виде кокетливой Пугачевой
- "Кабацкие пляски" детей Пугачевой и Галкина попали на видео
- Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием