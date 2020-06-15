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"Так выглядит счастье": Пугачева показала милое видео с дочкой

10:50
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Звезда наслаждается летом и общением с родными

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram видео, на котором они с шестилетней Лизой любуются цветами на территории их дома. 
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Звездное семейство выбрало погожий денек для прогулки. Дочь Пугачевой и Галкина удивилась, увидев, как выросли цветы в их саду. "Даже выше меня! Смотри - семейка как будто!" - восторгается малышка на видео. "Они тебя переросли", - говорит Примадонна. 

Снимая на камеру цветы, колышущиеся на ветру, народная артистка СССР тоже с трудом сдерживает свой восторг. "Красиво растут", - говорит она, после чего наводит объектив на бегущую дочку. 

"За это можно все отдать..." - написала Алла Пугачева. В качестве хештега она использовала фразу: "Так выглядит счастье". 

- Детки - наши цветочки, - пишут в комментариях. 

- Лизочка - красавица, вся в родителей. 

- Вылитая мамочка.

- Солнечная девочка.

- Подросла. 

Между тем Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором он лакомится кабачками, которые выросли на их огороде. "А сметана - от крестной", - говорит Пугачева. "А тарелка от кого?" - шутит телеведущий. "От меня", - отвечает певица.

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