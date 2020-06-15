На Карачаево-Черкесию обрушился град

Глыбы льда разбивали автомобили

В Карачаево-Черкесии устраняют последствия разгула стихии. Шквалистый ветер и град повредили десятки жилых домов. Крупные глыбы льда разбивали автомобильные стёкла, пробивали крыши зданий. Схожая обстановка и в Еврейской автономной области. В регионе ввели режим локальной ЧС. В пострадавших районах усиливают группировки спасателей.

Это больше похоже на бомбардировку ледяными снарядами, признаются жители Карачаево-Черкесии. На республику обрушился настолько мощный град, что от него приходилось в прямом смысле слова спасаться и прятаться. Куски льда размером с куриное яйцо. Град разбивал стёкла машин, мял металл и пробивал кровлю домов. Повреждены крыши около 100 зданий, в том числе больниц и школ. Похожая картина и в Еврейской автономной области. Там сильный град дополнял ливень и ураганный ветер. Ущерб уже оценивается в десятки миллионов рублей.

Больше всего от разгула стихии пострадал посёлок Николаевка в Еврейской автономной области. Машины словно после камнепада, а у фермеров уничтожен урожай. Там даже пришлось объявить режим ЧС и в особо пострадавшие районы отправить группу спасателей.

А на Камчатке, наоборот, природные пожары. Дождевых облаков здесь не было давно, поэтому вертолёты ежедневно сбрасывают на очаги возгорания тонны воды. С огнём борются не только пожарные и спасатели. На помощь пришли добровольцы.

"В настоящий момент на месте происшествия работает больше 50 пожарных. Это сотрудники лесоохраны, дежурный караул местной пожарной части, личный состав добровольной пожарной охраны. На тушении задействовано 2 вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны", - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю по противопожарной службе Василий Кухтинов.

Площадь пожара уже составляет 750 гектаров. Тушение огня осложняется сухой и безветренной погодой, а также труднодоступностью местности - резкими перепадами рельефа и крутизной склонов. Спасатели опасаются, что стена пламени охватит близлежащий посёлок Эссо. Для его защиты проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров. Однако в МЧС наедятся, что прогнозируемое в ближайшее время изменение ветра снимет потенциальную опасность.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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