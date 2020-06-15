Переписывание истории и бунт полиции: протест в США и ЕС вышел на новый уровень

Волнения не утихают с мая

В Париже полицейские вышли на митинг в защиту своих прав. Это произошло на фоне массовых демонстраций против насилия со стороны стражей порядка и расизма. Они продолжаются и в других странах Европы. С новой силой вспыхнули протесты в США. В Джорджии демонстранты попытались перекрыть автомобильное сообщение с соседними штатами.

Гигантская пробка хотя и образовалась в выходной день, не имеет к уикэнду никакого отношения. Мост через залив Окленд в Сан-Франциско перекрыли активисты движения "Жизни черных имеют значение", чтобы сделать на проезжей части антирасистскую надпись. В итоге все прилегающие дороги встали на два часа.

Снова в осаде Белый дом, от которого лишь несколько дней назад убрали ограждения. Накануне в день рождения Дональда Трампа протестующие снова собрались в Вашингтоне и в Нью-Йорке у президентского бизнес-центра.

"У Трампа день рождения. Он отмечает 74 года фашизма, расизма, сексизма. А мы собрались здесь, чтобы бороться за свою жизнь", - говорит участница акции протеста Ания Демфорт.

Протесты по всей Америке с новой силой вспыхнули после того, как в Атланте полицейские застрелили афроамериканца Рейшарда Брукса. Нетрезвый, он уснул на парковке возле закусочной. Его машина мешала проезду, и люди вызвали полицию. Брукс оказал сопротивление, отобрал у офицера электрошокер и применил его. Стражи порядка были вынуждены открыть огонь на поражение. Несмотря на всю неоднозначность ситуации, полицейских тем не менее без разбирательств уволили, а собравшиеся на месте гибели афроамериканца демонстранты сожгли кафе и теперь постоянно там дежурят, обещая создать в районе "автономную зону" по образу той, что появилась на минувшей неделе в Сиэтле. Президент Трамп в очередной раз обвинил местные власти в бездействии, а СМИ - в замалчивании ситуации в городе. Но сделать, похоже, ничего не может. Лишь снова написал в соцсети.

"Многие демократы хотят упразднить полицейские управления. Сумасшедшие!" – уверен президент США.

Тем временем беспорядки, вспыхнувшие в мае в США, теперь вовсю полыхают в Европе. Причем, принимают они самые причудливые формы. Эксперты уже называют происходящее дискриминацией наоборот. В Британии на вокзале Ватерлоо чернокожие гнались за белым мужчиной, а догнав, жестоко избили. Освобождать станцию от радикалов пришлось полицейскому спецназу.

"Сейчас у нас намного больше чернокожих и этнических меньшинств, которые учатся в университетах. И это несомненный успех. Я как премьер-министр заверяю: мы продолжим искоренять расизм. Но мы не будем мириться с тем, что демонстранты нападают на полицию, разрушают памятники. Эти люди должны почувствовать всю силу закона", - заявил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

В центре Лондона введён режим "Секция 60", который значительно расширяет права сотрудников полиции по задержанию и досмотру граждан. Однако теперь уже белые выходят на демонстрации, чтобы протестовать против бесчинств чернокожих и защищать исторические монументы времен колониализма.

- Я не расист, а патриот своей страны. Мы пришли сюда, чтобы присматривать за нашими памятниками, которые кое-кто хочет уничтожить. Кто-то пытается разделить нас на черных и белых. Мы жили в гармонии много лет, а теперь между нами растет стена.

Во Франции к нации обратился президент. Изначально выступление планировалось для объявления об отмене ограничений из-за коронавируса. Но большую часть своей речи Эммануэль Макрон посвятил последним событиям на улицах.

"Мы будем бескомпромиссными, когда речь идет о борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. Наши шаги будут самыми решительными. Но эта благородная борьба извращается, когда начинается переписывание истории. Я обращаюсь к вам, соотечественники и ответственно заявляю: Республика не вычеркнет ни одной страницы из своей истории и не будет сносить памятники", - обратился к народу Макрон.

Однако после слов президента протестовать в центре Парижа вышли уже полицейские. Они демонстративно бросили на мостовую наручники и потребовали защиты своих прав. По словам участников акции, обращение президента изобиловало общими словами, тогда как стражи порядка хотят конкретики: защитит ли их государство в случае применения силы для подавления беспорядков.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"