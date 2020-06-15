В Крыму стартовал курортный сезон

Пока только для жителей полуострова

В регионах постепенно смягчают ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. В Крыму с этого дня открывается курортный сезон, но пока только для жителей полуострова. Отменяется двухнедельный карантин для всех прибывших из других регионов. В столице заработали все ранее закрытые выходы станций метро. Послабления - в Краснодарском крае, Курганской области и в Санкт-Петербурге.

Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера вновь распахнули двери для посетителей. Вдоль набережных и по историческому центру теперь реально прокатиться на арендованных велосипедах. В общественном транспорте действуют льготные билеты. Отдых – расслабляющий, тонизирующий – для тела и души снова в открытом доступе. После почти трехмесячного перерыва возобновляют работу фитнес-центры и бани. Постричься, сделать укладку тоже можно - правда, пока по предварительной записи.

- На входе в спальный корпус у нас стоит антисептик для рук. Лозунг - "Антисептик – лучший друг, защищает всех вокруг" - придумали сами дети.

Это обязательный ритуал в детских лагерях отдыха Ленинградской области. А вот маски носить нет необходимости. К 15 июня – заселению первой смены – в "Маяке" до последнего готовились очень тщательно. По три кровати вместо пяти в спальнях – строго по санитарным предписаниям. Принятые меры этим летом позволят принять вдвое меньше воспитанников, чем в прежние годы – 540 человек. Но здоровье детей – в приоритете.

"Нужно было это все объяснить сотрудникам. Самое главное - вожатым, которых мы набираем каждое лето. Там же есть и новые. Уже разработали те игры, которые мы будем проводить с детьми поотрядно. Отряды вместе собираться не будут", - рассказал директор ГБУ дополнительного образования Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк" Андрей Заикин.

Сегодня же стартует курортный сезон в Крыму. На этом этапе смягчения ограничений отели и санатории заселяют только жителей полуострова. Гостей из других российских регионов здесь ждут 1 июля – обязательная двухнедельная обсервация отменяется. Полным ходом идет подготовка пляжей – там между шезлонгами расстояние должны быть не меньше полутора метров. Помимо летних веранд в Крыму открываются ресторанные павильоны.

В другом популярном курортном направлении – Краснодарском крае – резко увеличилось количество авиарейсов из крупных российских городов. В прежнее расписание возвращаются пассажирские поезда дальнего следования. Некоторые ограничения все же остаются. Так, Роспотребнадзор выпустил рекомендации – о том, что размещение гостей должно быть "преимущественно одноместным, за исключением семейного". Но вскоре последовало уточнение уже Ростуризма – приехавшим вместе парам не придется предъявлять документы о браке.

В Подмосковье без ограничений с понедельника могут работать такси и каршеринг. В области возобновляют прием стоматологические клиники. Кроме того, у жителей региона стали активны социальные карты. В столице этим утром открылись все вестибюли станций подземки, прежде закрытые из-за сокращенного пассажиропотока. В том числе в самом центре Москвы - это Александровский сад и Площадь Революции. Второй масштабный этап снятия ограничений стартует в городе уже завтра – откроются около 3 тысяч летних веранд кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, Московский зоопарк, а также еще ряд организаций.

Егор Киселёв, Анна Морозова, Александр Плешкин, "ТВ Центр".

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