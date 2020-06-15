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Франция открывает границы для граждан ЕС

11:57
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Последовать примеру Парижа пока готовы не все страны

Франция открывает границы для граждан Евросоюза, передает "ТВ Центр". Снять ограничения на въезд и выезд, введённые из-за пандемии коронавируса, с 15 июня рекомендовано всем странам ЕС. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Но последовать примеру Парижа готовы не все. Испания разрешит поездки по Европе только в двадцатых числах этого месяца. Португалия - с первого июля. Нидерланды запрещают своим гражданам посещать Грецию, Данию и Испанию. А финнам можно ездить лишь в другие страны Северной Европы, за исключением Швеции. Всё это происходит в годовщину Шенгенского соглашения. Оно было подписано 35 лет назад.

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