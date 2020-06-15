ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Владивостоке торжественно встретили судно "Маршал Геловани"

12:03
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Оно вернулось из экспедиции в Антарктиду

Во Владивостоке торжественно встретили гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани". Оно вернулось из экспедиции в Антарктиду. Поход был приурочен к юбилейной дате - 200-летию с момента открытия континента. За три месяца экипаж провел огромное количество научных  наблюдений.  Одно из важнейших -  определение точного положения Южного магнитного полюса Земли.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Возвращение гидрографического судна "Маршал Геловани" из кругосветной экспедиции
Возвращение гидрографического судна "Маршал Геловани" из кругосветной экспедиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.