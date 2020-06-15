Во Владивостоке торжественно встретили судно "Маршал Геловани"

Оно вернулось из экспедиции в Антарктиду

Во Владивостоке торжественно встретили гидрографическое судно Тихоокеанского флота "Маршал Геловани". Оно вернулось из экспедиции в Антарктиду. Поход был приурочен к юбилейной дате - 200-летию с момента открытия континента. За три месяца экипаж провел огромное количество научных наблюдений. Одно из важнейших - определение точного положения Южного магнитного полюса Земли.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"