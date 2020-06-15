Лжехирург Алена Верди умерла при странных обстоятельствах

В июне ее ждали в суде

Жительница Краснодара Алена Верди, которая проводила пластические операции без диплома, скончалась утром в понедельник, 15 июня.

По данным РЕН ТВ, Алена Верди умерла в 5:50 в больнице, не приходя в сознание. Тело направили на судмедэкспертизу.

"По факту гибели местной жительницы проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято соответственное процессуальное решение", - сообщили ТАСС в СК России.

30 мая лжехирург, которую обвиняли в уродовании пациенток, нарушила домашний арест. Ее обнаружили в косметологическом кабинете в бессознательном состоянии. Женщина впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По предварительным данным, Верди госпитализировали с признаками отравления.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Алена Верди проводила пластические операции в частной клинике и у себя дома. Диплом хирурга она подделала. Семь бывших пациенток обвинили Верди в нанесении тяжкого вреда здоровью. Одна из пациенток умерла вскоре после липосакции, проведенной подсудимой. В СМИ и соцсетях Алену Верди называли "Доктором Смерть" и "Доктором Франкенштейн".

Очередное заседание по делу Верди было запланировано на 4 июня.

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