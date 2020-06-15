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Опубликовано видео задержания готовившего теракт в Волгограде подростка

11:21
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Юноша планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде. Теракт планировал 14-летний местный житель. Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

При обыске у подростка нашли самодельное взрывное устройство, 18 бутылок с зажигательной смесью, поражающие элементы, холодное оружие. Кроме того, оперативники изъяли инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации нападений на учебные заведения.

Сам подросток заявил, что воспользоваться арсеналом он планировал в развлекательных целях на волгоградских пустырях. Об этом сообщили в Следственном комитете. Однако в ведомстве уверены, что юноша планировал нападение на школу, жертвами которого должны были стать сотрудник учебного заведения и один из учеников, с которым у него был конфликт.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

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