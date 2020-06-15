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Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

11:45
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Ситуация с коронавирусом улучшается

С 16 июня в Москве откроются летние веранды ресторанов и кафе, возобновят работу библиотеки, службы проката, музеи и зоопарки. О новом этапе снятия ограничений объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что неделю назад в Москве были отменены самоизоляция и пропускной режим. Сейчас власти фиксируют продолжающееся снижение заболеваемости.

"И это, честно говоря – просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений", - написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что решение об отмене самоизоляции было самым сложным. Желающих погулять в хорошую погоду в многомиллионном городе было очень много. Однако, добавил Собянин, бесконечно держать людей взаперти было невозможно и даже нецелесообразно с учетом улучшающейся обстановки по коронавирусу.

Мэр Москвы сообщил, что количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице снижается. Сокращается и количество тяжелых случаев, требующих госпитализации. По сравнению с первой неделей июня оно сократилось на 22%.

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