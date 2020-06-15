МИД выслал из России двух чешских дипломатов

Они должны покинуть страну до конца среды

Два сотрудника посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата. Дипломаты должны покинуть Россию до конца среды. Об этом сообщили в МИД России.

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька, которого сегодня вызвали в МИД, рассказал, что в дипведомстве ему сообщили об ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов, передает ТАСС.

"Мы сегодня обсудили с директором Третьего европейского департамента [Олегом Тяпкиным] две темы. Мы получили ответ российской стороны [на высылку дипломатов из Чехии], получили две фамилии [чешских дипломатов, которые будут объявлены персонами] нон грата", - заявил посол.

5 июня посольство России в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников посольства России намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

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