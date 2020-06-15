Адвокат заявил о полученных в смертельном ДТП травмах Ефремова

Сейчас актер восстанавливается

Михаил Ефремов в результате ДТП на Смоленской площади получил травмы. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Какие именно – защитник артиста не уточнил.

"В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается", - сказал Пашаев агентству ТАСС.

Пашаев также прокомментировал отказ семьи погибшего Сергея Захарова от материальной компенсации. Защита Ефремова неоднократно пыталась выйти на связь с ними, однако те не ответили. Пашаев подчеркнул, что предложение о материальной помощи остается в силе.

Михаил Ефремов устроил аварию на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Внедорожник актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. От полученных травм он позднее скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. Решением суда актер был помещен под домашний арест. Ранее он опубликовал видео, в котором извинился перед семьей Сергея Захарова. Родные погибшего не приняли извинений актера, назвав их запоздалыми. От денежной помощи они также отказались.

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