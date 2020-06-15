"Начинаем жизнь с чистого листа": Муцениеце и Прилучный официально развелись

Артистка пообещала больше не говорить об экс-супруге

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись. Они не явились на заседание Головинского районного суда по делу о разводе.

"Да, все, официально сегодня развелись", - сказала "СтарХиту" представительница Агаты Муцениеце.

Муцениеце и Прилучный расстались мирно, они не стали делить имущество или детей. Актриса теперь будет жить в их квартире, а ее экс-супруг - в загородном доме. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия смогут проводить время с обоими родителями.

У себя в Instagram Прилучный опубликовал шутливую запись, вероятно, по случаю развода: "Муж без жены - это как дуб без дятла".

Муцениеце, в свою очередь, пообещала больше не давать интервью о разводе с Прилучным. "Надеюсь, на этом тема исчерпана! И это - точка, для вас и меня! Начинаем жизнь с чистого листа", - обратилась она к подписчикам.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии. Кроме того, она называла супруга "патологическим ревнивцем".

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