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Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом

13:05
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Звезды окончательно помирились

Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе Оксаны Самойловой и Джигана в связи с примирением сторон. 
Самойлова и Джиган записали совместное видео на дороге

Как пишет Telegram-канал Mash, модель отозвала иск о разводе. Супруги не явились на судебное заседание. Адвокат Самойловой отказался от комментариев. 

По данным Life Shot, Самойлова через адвоката отозвала заявление о разводе. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и стал изо всех сил исполнять роль примерного семьянина.

Такая тактика дала результаты. Модель снова стала фотографироваться вместе с мужем, проводить с ним время наедине, надела обручальное кольцо. При этом она еще не объявляла о воссоединении.

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