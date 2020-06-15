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"Слышала в коме, что говорят доктора": Бабкина вспомнила о победе над коронавирусом

13:46
  • понедельник
  • 15 июня 2020

В апреле она будто заново родилась

70-летняя певица Надежда Бабкина, которая в апреле переболела коронавирусной инфекцией, поделилась воспоминаниями о пребывании в коме. 
Похудевшая на 10 килограммов Бабкина шокировала рассказом о своей болезни

Художественный руководитель ансамбля "Русская песня" соблюдала все меры предосторожности во время вспышки COVID-19. Она носила перчатки и маску, пользовалась дезинфицирующими средствами, старалась лишний раз не выходить из дома. Но это не уберегло ее от вируса. Однажды утром Бабкина проснулась и поняла, что заболела. 

"Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Почки сразу отказали. Я не могла выйти потом из комы. Я две недели лежала в реанимации. Слышала в коме, что говорят доктора. Но все происходило словно из другого пространства", - рассказала Надежда Бабкина в интервью Борису Корчевникову. 

Артистка сказала, что тот день, когда она вышла из комы, стал ее вторым днем рождения. "Считаю, что никогда не надо отчаиваться. Даже если переносите тяжелую болезнь", - отметила звезда.

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