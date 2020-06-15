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"Шедевр каждый раз": Кремль рекомендовал смотреть Парад дома

13:45
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Следить за торжествами по ТВ будет удобнее и красочнее, уверен Дмитрий Песков

Парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве и других российских городах, удобнее смотреть из дома по телевизору. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Кремль рекомендовал остаться дома в праздник и насладиться красочным шоу удаленно, ведь за трансляцией стоит огромная команда специалистов-телевизионщиков.

"Это фактически шедевр каждый раз, эта телетрансляция. Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть Парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная, будь то проход военных соединений или будь то прокат военной техники", - добавил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей остаться дома в день Парада, напомнив, что массовые мероприятия в столице пока запрещены.

Ежегодно на Парад Победы на Красную площадь приходит ограниченное число зрителей.

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