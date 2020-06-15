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Мишустин пообещал не снижать объемы тестирования в России

13:41
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Несмотря на улучшение ситуации

Количество проводимых тестов на коронавирус в России будет увеличиваться, несмотря на улучшение ситуации. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уже сейчас Россия не снижает объемы тестирования.

"По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров, Россия первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться", - сказал Мишустин.

Прогрессивность российского подхода доказывается и то, что ведущие европейские страны начали повторять его. Мишустин рассказал, что сейчас в среднем за сутки в России проводится около трех тысяч тестирований, а всего уже сделано более 15 миллионов тестов.

Он также отметил, что ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается. Положительную динамику демонстрируют Москва и Московская область. Тем не менее. Есть регионы, в которых распространение болезни началось позже, поэтому показатели там пока остаются высокими.

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