Депутаты Мосгордумы обсудили меры обеспечения кибербезопасности детей

Интернет дает возможности, но таит в себе угрозы

Интернет даёт современным детям большие возможности для развития и обучения, но одновременно несёт определённые угрозы, поэтому родители должны быть в курсе сетевой жизни ребёнка и использовать различные технические средства для обеспечения его информационной безопасности. Такое мнение выразила депутат Московской городской думы от районов Северное и Южное Бутово Людмила Гусева.

Она рассказала, что на одном из последних заседаний Мосгордумы депутаты рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Кроме того, вопрос о кибербезопасности детей рассматривался на одном из заседаний движения "Родительское собрание Бутова", в состав которого входят родительская общественность, директора школ, руководители органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, ОВД и другие заинтересованные лица. По итогам встречи была подготовлена памятка, ставшая очень востребованной среди родителей", - отметила Гусева в интервью "Аргументам и фактам".

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