ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутаты Мосгордумы обсудили меры обеспечения кибербезопасности детей

13:45
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Интернет дает возможности, но таит в себе угрозы

Интернет даёт современным детям большие возможности для развития и обучения, но одновременно несёт определённые угрозы, поэтому родители должны быть в курсе сетевой жизни ребёнка и использовать различные технические средства для обеспечения его информационной безопасности. Такое мнение выразила депутат Московской городской думы от районов Северное и Южное Бутово Людмила Гусева.

Она рассказала, что на одном из последних заседаний Мосгордумы депутаты рассмотрели проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Кроме того, вопрос о кибербезопасности детей рассматривался на одном из заседаний движения "Родительское собрание Бутова", в состав которого входят родительская общественность, директора школ, руководители органов исполнительной власти, органов опеки и попечительства, ОВД и другие заинтересованные лица. По итогам встречи была подготовлена памятка, ставшая очень востребованной среди родителей", - отметила Гусева в интервью "Аргументам и фактам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.