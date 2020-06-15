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В Киеве группа радикалов избила оппозиционных журналистов

14:39
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Полиция не стала мешать националистам

Украинские националисты напали на журналистов оппозиционных СМИ у здания суда в Киеве. Там проходят слушания по делу Сергея Стерненко - бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России организации "Правый сектор". Стерненко обвиняют в умышленном убийстве.

Его сторонники начали избивать репортёров. Полицейские мешать радикалам не стали. Вместо этого они грубо вытолкали журналистов с территории суда - под радостные крики экстремистов.

Тем временем в апелляционном суде Киева сегодня допросили Петра Порошенко. Он проходит свидетелем по делу своего предшественника - бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. Порошенко уже давал показания ранее, но тогда суд не позволил стороне защиты задать все интересующие вопросы и прервал допрос.

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