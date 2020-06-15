Москва первой в стране стала заготавливать плазму переболевших COVID-19

Это значительно увеличивает эффективность лечения

В Москве расширят применение плазмы при лечении коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения одного из старейших в городе отделений переливания крови.

Мэр также поздравил москвичей и сотрудников больницы со Всемирным днём донора, который отмечался накануне. Москва стала первым регионом, где начали заготавливать плазму. Её сдали уже более тысячи человек, переболевших коронавирусом. Всего заготовлено почти 700 литров.

Переливание значительно увеличивает эффективность лечения. По решению мэра, доноры получают поддержку от города.

"Я хотел поздравить и поблагодарить более 80 тысяч москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасают больных, оказывая им огромное содействие и выздоровление. И, конечно, спасибо тем, кто сдаёт сегодня плазму крови с антителами, которая спасает людей в тяжёлых случаях коронавируса. Спасибо всем докторам, которые создали эту службу крови, вот, сегодняшнее отделение одно из старейших в Москве. В этом году исполняется 50 лет. Поздравляю вас с этим юбилеем, это достойный юбилей", - сказал Собянин.

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