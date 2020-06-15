Утвержден план по обеспечению продовольственной безопасности России

Михаил Мишустин подчеркнул - важно, чтобы все продукты, которые покупают россияне, были высокого качества

Правительство приняло план мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Соответствующая доктрина была утверждена президентом в январе этого года. Как отметил глава кабмина, российский агропромышленный комплекс надёжно обеспечивает сельхозтоварами внутренний рынок, однако темпы производства необходимо наращивать. Мишустин подчеркнул - важно, чтобы все продукты, которые покупают россияне, были высокого качества. В ходе совещания премьер также рассказал о реализации крупных научных проектов.

"Один из таких проектов - это строительство серии из пяти атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути. Задачу увеличить грузопоток по этому маршруту поставил президент. Это важная и необходимая для страны работа. Она позволит более широко раскрыть транспортный потенциал Северного морского пути, усилить интерес международного бизнеса к новому транзитному коридору между Европой и Азией, ну и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике", - заявил Мишустин.

В понедельник председатель правительства также провёл заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Как отметил премьер, Россия не снижает объёмы тестирования на COVID-19, несмотря на спад заболеваемости.

Мишустин подчеркнул - даже в условиях смягчения ограничений по-прежнему необходимо соблюдать меры профилактики. В регионы, где ситуация остаётся непростой, направляют дополнительные бригады врачей. В ближайшее время специалисты из федеральных клиник прибудут в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку.

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