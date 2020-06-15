"До дна Москвы-реки всего 9 метров": как идет строительство западного участка БКЛ

Завершается технологическое подключение двух станций

Столичные энергетики завершают технологическое подключение двух будущих станций "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Несмотря на пандемию, строительство Большой кольцевой линии метро не останавливалось ни на минуту. Сейчас тоннелепроходческий комплекс уже приближается к станции "Кунцевская".

10-метровая тоннелепроходческая машина вгрызается в грунт. Сантиметр за сантиметром прокладывают новую ветку Большой кольцевой линии метро. Сейчас – самый сложный этап, признаются строители. Комплекс проходит под дном Москвы-реки в районе Мнёвниковской поймы. Одна ошибка или неточность в плане, и тонны воды хлынут в проложенный тоннель.

"Сейчас у нас проходка ведётся под Москвой-рекой. Расстояние от щита самого до дна Москвы-реки составляет 9 метров", - рассказывает главный механик подрядной организации по строительству метро Павел Разумный.

На западном участке БКЛ строители применили новый способ проходки. Шли насквозь через уже готовые котлованы будущих станций, а не от каждого по отдельности. Начали от "Карамышевской", прошли через "Мнёвники" и теперь до финишной точки – "Можайская" - осталось всего полтора километра. Причём, пока тоннелепроходческий щит перерабатывает породу, позади него сразу активно ведутся строительные и отделочные работы.

Станция "Карамышевская" - это пока рабочее название будущей платформы - не похожа ни на какую другую в столичном метро. Здесь нестандартная планировка. Она больше напоминает старинный колонный зал с высокими 10-метровыми потолками. Ещё одна отличительная особенность - воздуховоды. Обычно они расположены под станцией. Но по задумке архитектора их добавили в общий ансамбль, чтобы визуально платформу сделать объёмной.

Дизайн станции выбирали сами москвичи. Больше всего приглянулся авангардный стиль. Платформа будет иметь прямые геометрические формы, а в центре расположится яркая красная арка – прямой отсыл к полотну Казимира Малевича "Красный квадрат". Полюбоваться этим архитектурным бриллиантом, расположенным на глубине 27 метров, удастся в следующем году. Бетонный каркас платформы уже закончен и начались отделочные работы и монтаж оборудования.

"На каждом вестибюле по 2 выхода. Вестибюля у нас 2. Соответственно два эскалаторных схода по 3 эскалатора. Также на станции есть один лифт, который с пассажирской зоны на платформу пускает. И для маломобильных групп лифт с поверхности в пешеходный переход", - сообщил руководитель строительства станции метро "Карамышевская" Иван Белобородов.

Открытие "Карамышевской" улучшит транспортную доступность сразу трёх районов Москвы - Хорошево-Мнёвники, Кунцево и Фили-Давыдково. Сейчас, чтобы добраться в центр, жители вынуждены на автобусах доезжать до метро "Молодёжная". На это уходит почти час. С открытием западного участка БКЛ время в пути сократится минимум вдвое.

Илья Данильцев, Дмитрий Филиппов и Василий Батурин, "ТВ Центр".

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