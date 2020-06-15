Московским выпускникам вручили аттестаты без торжеств и ЕГЭ

Московским школьникам начали выдавать аттестаты. Впервые без торжеств и сдачи Единого госэкзамена. Выпускники по одному заходят в кабинет директора, разумеется, с соблюдением всех норм безопасности - в масках и перчатках. Родителей в здание не допускают. В аттестатах выставлены текущие оценки, а ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы. Подготовиться к экзаменам помогут в родной школе, правда, в дистанционном режиме.

— Я вообще очень обрадовалась, что я его получу, потому что говорили, что я его будут получать в электронном формате.

— Я очень был расстроен, что у нас прошел Последний звонок в онлайн-формате, а не как это должно было быть. Непонятно, что будет с выпускным, но я очень рад, что, по крайней мере, аттестат получить я смог.

— Я понимаю, что это вынужденная ситуация, но не чувствуется, что ты что-то потерял, все равно очень торжественное вручение аттестатов.