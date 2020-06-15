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Экстрасенсы-мошенники выманили у россиян более 5 млн рублей

15:13
  • понедельник
  • 15 июня 2020

У доверчивых граждан требовали деньги за снятие порчи

В столице выявили банду лжеэкстрасенсов, участники которой только по предварительным оценкам смогли незаконно обогатиться на пять миллионов рублей.

Свои услуги мошенники рекламировали на телевидении. На эфир им звонили граждане и рассказывали о своих проблемах. В начале злоумышленники навязывали магический обряд стоимостью 25 тысяч рублей, потом якобы находили порчу, чтобы её снять нужно было заплатить.

- Позвонили, сказали, что вам надо второй обряд проводить, у вас там много болезней. Я-то хотела из-за внука, я хотела обряд, а они сказали, сейчас внука отложим, у вас там много болезней, вас надо лечить.

Проведено больше 10 обысков, причём не только в столице. Обнаружены базы данных граждан, в том числе банковских карт. Возбуждено сразу девять уголовных дел, пять человек взяты под стражу, остальные пока находятся под подпиской о невыезде.

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