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Как изменится работа московских кафе и магазинов после карантина

15:11
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Бизнес и горожане привыкли к дистанционному режиму работы сферы обслуживания

Завтра летние веранды открывают московские кафе и рестораны. Многие из них во время самоизоляции продолжали работать: готовили и доставляли еду. К дистанционному  режиму работы сферы обслуживания успели привыкнуть и горожане.

Кофе на вынос. Горячие напитки теперь с радостью готовы принести домой своим клиентам сами бариста.

В другие времена количество было в разы больше, но сейчас рады и этому. Сохранить бизнес смогли самые предприимчивые кофейни.

"Помимо того, что мы даем готовые напитки гостям и можем их отдавать в той или иной форме, мы еще доставляем кофе в зернах, чай на дом. Чтобы гости могли сами себе что-то заварить", - рассказал основатель сети кофеен Анна Цфасман.

Кафе и рестораны, которые раньше и не думали о доставке своих блюд, теперь пересматривают стратегию. Доставка помогла выжить, и отказываться от нее многие не собираются.

"Мы сохраним доставку и работу на вынос, потому что непонятно, как люди себя поведут? Они придут сразу к нам отдыхать или же они будут выжидать", - заявила управляющая джаз-клуба Анна Рычкова.

Каждый день в джаз-клубе в прошлой - довирусной жизни - звучала музыка. К тишине и пустым столикам в офлайне приспосабливаются не только сотрудники клуба. К новой интернет-реальности приходится привыкать и музыкантам, для которых такие площадки были хорошим источником заработка.

Еще до карантина Евгений Лебедев записал онлайн-курс по джазовой импровизации. Решение было своевременным.

"Буквально в первую же неделю карантина на онлайн-платформе появились эти уроки. И как оказалось, что у людей тоже появилось время. И собственно, таким образом вот 2 месяца мне эти уроки помогли не переживать за свою семью", - сказал Евгений Лебедев, джазовый пианист.

Вынужденный глобальный уход в онлайн предстоит пережить и обычным магазинам. Даже несмотря на то, что они возвращаются к нормальной жизни.  Маркетологи прогнозируют новый формат потребления.

"Торговые центры не смогут удержать большую часть арендаторов, они начнут уходить. Я думаю, уходить будут даже очень крупные, потому что наладят вопрос доставки, возврата, примерки", - предположила маркетолог Мила Чистякова.

Интернет-магазины за время карантина в разы увеличили количество клиентов. Оказалось - онлайн-покупки существенно экономят время. Самый устойчивый спрос в Сети - на повседневные товары.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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