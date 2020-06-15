Московский зоопарк открывается для посетителей

Билеты доступны онлайн

"Московский зоопарк" тоже готовится к открытию. И уже завтра животных можно будет увидеть в непосредственной близости. Билеты доступны только онлайн, ну и, разумеется, посетителям необходимо соблюдать дистанцию и общую гигиену.

Будь как орлан - сохраняй расстояние в одно гнездо! А ещё "полтора метра" - это барс, бегемот, лама и морской котик. Так измеряется безопасное расстояние на языке зверей. Они привыкли к общению с людьми и были очень удивлены карантину: 17 марта московский зоопарк был закрыт впервые в своей истории - он работал даже в годы Великой Отечественной войны! Зоологи и ветеринары тоже старались меньше контактировать с питомцами - ведь ещё не доказано, может ли им передаваться вирус.

За три месяца животные отвыкли от посетителей. Особенно соскучились по людям панды Жуи и Диндин, которые очень любят рассматривать публику из-за стекла. Теперь делать это будет особенно приятно: стекла начищены до блеска - их моют каждые пару часов.

Самец Жуи совмещает приятное с полезным: фотосессию и обед! Из-за пандемии поставки бамбука к его столу приостановились, но любимое лакомство смогли доставлять из Адлера и Голландии. А вот пингвины испытывают голод в общении. Особенно ждут встречи с детьми. Чтобы скрасить их будни во время пандемии, зоологи даже выпускали их побегать по павильону.

Подробности смотрите в репортаже Полины Кастрицкой.

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