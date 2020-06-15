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Допрос Порошенко по делу Януковича показали в прямом эфире

15:30
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Экс-президент проигнорировал большую часть вопросов

Украинские зрители получили возможность наблюдать за трехчасовым допросом бывшего президента Украины в эфире телеканала "Прямой". Петр Порошенко не ответил на большую часть вопросов во время рассмотрения апелляции на приговор его предшественнику Виктору Януковичу по делу о госизмене.
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Защита Януковича отметила активную помощь судей бывшему президенту: часть вопросов суд просто снимал.

"Сегодня Апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогал Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты Виктора Януковича - а следовательно, в дальнейшем за содеянное. Так, большая часть ключевых вопросов, подготовленных стороной защиты четвертого президента Украины Виктора Януковича, снимается судом", - заявил после заседания адвокат Виталий Сердюк.

Порошенко предпочел промолчать, когда ему задали вопрос по поводу политического преследования Януковича, а также попросили экс-президента прокомментировать его телефонные разговоры с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом - о назначении Юрия Луценко генеральным прокурором, в том числе и для преследования Януковича. Уклончиво высказывался Порошенко и по поводу своих действий в то время, когда Незалежная лишилась Крыма.

Покинувшего Украину в 2014 году Виктора Януковича Оболонский районный суд Киева в 2019-м приговорил к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России". В то же время суд оправдал его по ключевому пункту обвинения - в потере Крыма. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в Апелляционном суде.

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