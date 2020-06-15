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Мединский объяснил, почему Сталин не принимал первый Парад Победы

15:25
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Верховный главнокомандующий не был кавалеристом

Помощник президента Владимир Мединский рассказал, почему маршал Иосиф Сталин, который также являлся верховным главнокомандующим, не принимал Парад Победы на Красной площади в столице 24 июня 1945 года.
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"Объясняется это крайне просто: Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле, поэтому он пригласил Жукова и сказал: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы", - приводит слова Мединского РИА Новости.

Напомним, Парад принимал маршал Георгий Жуков, а командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский. Есть легенда, что Сталин намеревался лично принять участие в событии, однако не смог этого сделать из-за того, что упал с лошади.

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Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
Иосиф Сталин
Иосиф Сталин
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