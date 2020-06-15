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"Нужно было решать две задачи": Путин рассказал о борьбе с пандемией

15:49
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Важно было сработать на опережение, отметил президент

В борьбе с COVID-19 удалось действовать на опережение. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. По словам президента, благодаря этому были сглажены последствия пандемии для экономики и граждан.
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"Нужно было решать две задачи - защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать", - приводит слова Путина РИА Новости.

Накануне Путин заявил, что Россия выходит из пандемии уверенно и с минимальными потерями. Премьер-министр Михаил Мишустин со своей стороны отметил, что ситуация с распространением COVID-19 постепенно улучшается. Положительную динамику демонстрируют, в частности, столица и Московская область.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили еще более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 537 тысяч.

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