Минтруд: в России за два месяца зарегистрировано более 1 миллиона безработных

Каждый второй гражданин получает поддержку от государства

Число безработных в России за два месяца ограничений, введенных из-за коронавируса, увеличилось более чем на 1 миллион. Начиная с июня наблюдается тенденция к замедлению этого процесса и рост числа вакансий, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 миллиона безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысяч человек", - сообщил Котяков на совещании президента Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Он подчеркнул, что каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает поддержку.

По прогнозам министра, стабилизация на рынке труда в Росси ожидается в четвертом квартале 2020 года. Котяков отметил, что третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость. При этом число вакансий растет.

По данным Минтруда, с середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тысяч граждан. А в июне этот показатель снизился до 155 тысяч человек в неделю.

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