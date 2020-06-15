Путин оценил действия властей в борьбе с пандемией коронавируса

Российским властям удалось сработать на опережение

Доклады чиновников и отзывы граждан. Такой формат, напоминающий "прямую линию", Владимир Путин всё чаще использует для контроля за исполнением своих поручений. В понедельник президент провёл совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. На связь выходили не только министры и главы регионов, но также предприниматели и рядовые россияне - те, кому и была адресована государственная помощь. Открывая обсуждение, президент напомнил об одном из своих ключевых требований: принятые решения должны выполняться не только вовремя и в полном объёме, но и приносить ощутимый результат с точки зрения самих получателей помощи.

Это официальное совещание по реализации мер экономики и социальной сферы больше походило на большой, серьёзный и очень человечный разговор о самом главном. Не зря Владимир Путин пригласил на него не только министров и глав регионов, но и тех, кто напрямую столкнулся с серьёзными проблемами. Многодетные семьи, лишившиеся работы предприниматели, молодые родители, давно мечтавшие о собственном жилье. Да, в России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, сказал президент. И именно они - граждане - и должны дать оценку эффективности принятых мер.

"Среди востребованных мер назову безвозмездные субсидии на поддержку занятости в мае и июне, которые направляются предприятиям пострадавших отраслей. Для таких предприятий также запущены программы льготного кредитования. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системообразующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. И наконец, было очень важно, чтобы люди и в нынешней, непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи, для каждого человека, как приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента, посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить", - отметил Путин.

О том, что программа действительно работает, рассказал Евгений Ус. Программист одного из НИИ Санкт-Петербурга не скрывал эмоций, вспоминая, как долго они с женой переживали из-за квартирного вопроса. И как быстро действовали, узнав о льготной ипотеке.

"Мы сейчас с женой и трехлетним ребенком живем в коммунальной квартире, в одной комнате. И вопрос стоял довольно остро о расширении. Как мы считали, что по обычной ставке наш платеж составлял бы примерно 20 - 22 тысячи рублей в месяц. А по льготной - это уже чуть меньше 17 тысяч рублей. Учитывая, что я брал ипотеку на 15 лет, это существенная разница. Наш дом сдается через несколько месяцев, он уже почти готов. Так что огромное спасибо за эту программу. Мы ею воспользовались", - рассказал Евгений Ус.

Не менее важно сейчас не забывать и о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны. И здесь тоже главный приоритет - люди. Необходимо восстанавливать рынок труда и обеспечить занятость населения. Рост численности официально зарегистрированных безработных в России замедлился. И это очень хороший знак.

"Если у нас в апреле под различными ограничениями было 15 миллионов рабочих мест, то по состоянию на сегодняшний день - 5 миллионов рабочих мест находятся под различными ограничениями. А к концу недели их будет 2 с половиной миллиона. То есть мы видим, что экономика достаточно быстро открывается", - сообщил министр экономического развития Михаил Решетников.

Стабильно растёт число вакансий. Только на портале "Работа в России" их около 1 миллиона 200 тысяч. Каждый второй безработный охвачен мерами господдержки. И это сейчас жизненно важно, уверен Михаил Балабанов из Уфы.

"Моя история такая. Работал, управлял спортивным магазином. В связи с пандемией, с кризисом заработки упали. В связи с тем, что магазин просто был закрыт, все были на самоизоляции, я как раз потерял работу, ушел по собственному желанию. Слышал, видел по телевизору от вас, что программа есть. Зашел на портал "Работа в России", в течение 10–15 минут оформил все и получил пособие по безработице. Быстро, просто", - рассказал Михаил Балабанов.

У Михаила еще и трое детей, на каждого из которых он получил господдержку. О том, насколько это действенно, говорили и другие участники встречи с президентом. Супруги Кузьмины из Рязанской области отметили, что процедура оформления выплат оказалась неожиданно простой, удобной и очень быстрой.

А семья Козловых из Омской области благодаря господдержке теперь сможет не только подготовить детей к школе, но и отправить их в спортивный лагерь. Как никак, растут будущие чемпионы. С таким-то количеством наград.

И сколько таких семей сейчас могут полноценно жить и работать. Но впереди еще один непростой этап. Период действия целого ряда принятых мер истекает 1 июля. И в ближайшее время необходимо решить, какие из них целесообразно продлить, говорит президент.

"Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома. И во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются. Надо подумать над этим. Прошу правительство представить предложения. Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение. Так, как в большинстве случаев нам до сих пор удавалось сделать", - сказал Путин.

Реализация неотложных мер поддержки по-прежнему будет под постоянным контролем главы государства. Ведь предстоит не только восстановить привычный ритм жизни и экономику. А сделать качественный шаг вперёд.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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