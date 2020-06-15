Собянин: Донорами крови стали более 80 тыс. москвичей

Москва первой в стране стала заготавливать плазму переболевших COVID-19

50 процентов больных с тяжелой формой коронавируса пошли на поправку после переливания донорской плазмы с антителами. Об этом сообщил в понедельник Сергей Собянин, посещая отделение переливания крови 52-й столичной больницы, одно из старейших в городе. В этом году ему исполняется полвека. Мэр высказал благодарность более чем 80 тысячам москвичей, которые ежегодно становятся донорами, спасая множество жизней и ускоряя выздоровление людей.

Это просторное помещение ничем не отличается от стандартной больничной палаты. Только вот сюда пациенты приходят совсем не лечиться, а наоборот - дарить другим людям возможность жить. Сегодня здесь те, кто смогли победить коронавирус, отдают плазму с антителами к коварной инфекции, передает "ТВ Центр". У Татьяны заболевание протекало в лёгкой форме. Но после специального анализа врачи сообщили ей, что она может стать донором.

"Донор крови я не в первый раз, поэтому, я согласилась сдать плазму. Я надеюсь, что моя плазма поможет людям перенести и побороть это заболевание и поможет нашим врачам тоже сломить ситуацию в нашей стране с коронавирусной инфекцией", - рассказала Татьяна Котомина.

Забор плазмы придуман не во время этой пандемии. В отсутствие специальной вакцины именно переливание инфицированному антител выздоровевшего - один из наиболее эффективных методов лечения. Отделение при 52-й больнице - один из четырёх центров в Москве, где можно сдать плазму. Специальный умный аппарат забирает кровь и разделяет её.

"Чаще всего мы используем белки так называемой свертывающейся системы крови для травмы, для кровотечений. Но вот есть ещё антитела. В обычных условиях они нас вообще не интересуют. А некоторые антитела мы тестируем и, если их находим, мы плазму не берём. Вот в ситуации с коронавирусом нам понадобились эти белки - мы выбираем другие белки из этой плазмы как цель своего производства", - рассказал главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов.

Донорами плазмы с антителами к Ковид-19 стали уже 1102 москвича. Они сдали более 680 литров крови. Это позволило спасти около 600 пациентов. И эффективность процедуры научно доказана. После переливания 63% пациентов не нужен аппарат искусственной вентиляции лёгких. Шанс оказаться в реанимации тоже существенно снижается. В том числе благодаря использованию донорской плазмы, Москва не повторила печальный опыт других крупнейших мегаполисов. Столица стала первым регионом России, где начали сложный процесс заготовки плазмы тех, кто поборол коронавирус.

"Я хотел поздравить и поблагодарить более 80 тысяч москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасают больных, оказывая им огромное содействие и выздоровление, и, конечно, спасибо тем, кто сдаёт сегодня плазму крови с антителами, которая спасает людей в тяжёлых случаях коронавируса. Это действительно важная история, потому что, как мне сказали доктора, 50% людей, которые вот уже практически должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку. Это, конечно, здорово. Спасибо. Такой неожиданный поворот службы крови, которая всегда была необходима и спасала тысячи людей", - отметил Собянин.

Сыграла роль не только денежная стимуляция, которую по решению мэра установило правительство Москвы. Каждому донору, пожертвовавшему свою плазму, полагается выплата в размере 5 тысяч рублей за 600 мл. Такие финансовые дотации уже получили 892 человека. Каждый, кто поделился антителами, говорит совсем о другом. Главная задача - возможность спасти чью-то жизнь. И это намного важнее.

"Есть такое выражение, что, спасая одну жизнь - ты спасаешь весь мир. Я считаю, что это абсолютная правда и сдавая кровь, ты не знаешь, кому ты поможешь: маленькому ребёнку в детской реанимации, взрослому человеку, который погибает от онкологического заболевания...Но ты абсолютно уверен, что ты ему поможешь", - говорит Татьяна Котомина.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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