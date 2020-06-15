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США захлестнула новая волна протестов

18:10
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Беспорядки не утихают

Новые беспорядки в американской Атланте. Два человека погибли, пятеро получили огнестрельные ранения. Стрельбу на востоке города открыли неизвестные. Их разыскивают. Инцидент произошёл на фоне массовых протестов против произвола полиции, начатых после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Они усилились после смерти другого афроамериканца Рэйшарда Брукса, раненного при задержании полицейскими в пятницу. Брукс скончался в больнице. А Америку захлестнула новая волна протестов и погромов.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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