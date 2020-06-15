Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений

16 июня в столице заработают летние веранды кафе

По мере улучшения ситуации с распространением COVID-19 российские регионы отменяют некоторые из ограничений. В Крыму дан официальный старт курортному сезону. Пока в гостиницах размещают только жителей полуострова, но уже с 1 июля заселиться смогут и туристы из других регионов. Приезжающим в республику больше не нужно соблюдать двухнедельный карантин. А в Санкт-Петербурге вновь принимают посетителей парикмахерские и спортивные клубы. В Москве уже во вторник - это подтвердил Сергей Собянин - откроются летние веранды кафе, вернётся к работе ряд организаций.

Московские салоны красоты показывают мастер-класс, как надо работать в новых условиях. За время изоляции появились новые привычки. А значит, можно аккуратно возвращаться к нормальной жизни. Мэр Москвы в своем блоге подвел итоги первых этапов снятия ограничений.

"Держать бесконечно людей взаперти невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса – просто нецелесообразно. Даже с учётом возможного, но – как я надеялся – некритичного роста заболеваемости. Но вышло даже лучше! Сегодня – по прошествии недели – мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, её всех основных параметров! И это, честно говоря – просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений", - сообщил Собянин.

В изоляции время зря не теряли – рестораны меняют имидж, фитнес-клубы - спортивный инвентарь. Со вторника в столице открывают летние веранды. Возобновляют работу библиотеки, музеи, зоопарки и выставочные залы. И даже спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. А в Подмосковье без ограничений можно взять такси и каршеринг. В области возобновляют прием стоматологические клиники. Кроме того, у жителей региона заработали социальные карты. О том, что столица и область успешно идут по выработанному сценарию, сегодня говорили и на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, постепенно улучшается, и такие регионы, как, например, Москва, Московская область, ряд других субъектов РФ уже демонстрируют положительную динамику. Но есть территории, где вирус проявился позже, а учитывая особенности развития заболевания, число людей с выявленным там коронавирусом пока остается достаточно высоким", - сообщил премьер Михаил Мишустин.

Именно поэтому врачам в Дагестан выслали подмогу – столичные медики делятся опытом с коллегами. Специалисты федеральных клиник уже совершили 16 выездов в 11 регионов. Свою помощь оказывают военные, МЧС и Роспотребнадзор. Только работая сообща, можно победить вирус. И каждый регион сможет рассчитывать на помощь.

"По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров, Россия первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. В ряде ведущих европейских стран также начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода. Мы будем и дальше проводить тесты на коронавирус", - отметил Мишустин.

В том числе и благодаря масштабному тестированию страна начинает жить почти, как раньше. Долгожданный прыжок в крымское лето. На пляжах – туристы. Картина, которую здесь уже и не надеялись увидеть. Правда, между шезлонгами безопасное расстояние – 1,5 метра. Отели и санатории отрабатывают новые правила – регулярная санобработка номеров, персонал – в масках и перчатках. Полуостров встречает отдыхающих. Но пока только жителей региона.

Привести заветный магнитик с 1 июля смогут уже все, кто захочет, бронирование открыто, обязательная двухнедельная обсервация отменяется. Но справку на отсутствие коронавируса лучше захватить. Временные пункты с возможностью тестирования развернуты работают на въезде в Севастополь.

В Краснодарском крае резко увеличилось количество авиарейсов из крупных российских городов. В расписание возвращаются и пассажирские поезда дальнего следования.

Особенности летнего отдыха. Три кровати вместо пяти в спальнях. В детских оздоровительных лагерях тоже живут по жестким санитарным правилам. Небольшими группами и на экскурсии - пока пешие - собираются в Санкт-Петербурге. А в июле обещают открыться и главные музеи города на Неве.

Елена Макарова, Егор Киселев, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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