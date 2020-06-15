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Семьи с детьми приняли участие в совещании у Путина

16:45
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Президент попросил россиян оценить меры поддержки

Семьи с детьми из разных регионов России оценили меры соцподдержки, предоставленные государством. Их пригласил к участию в совещании Владимир Путин. Предложение от президента поступило после доклада министра труда Антона Котякова.
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"Я попросил коллег из администраций, из регионов тоже предложить сегодня поучаствовать в нашей работе рядовым наших гражданам, которые так или иначе могут и пользуются теми мерами поддержки, о которых мы сейчас говорим", - сказал Путин.

Глава государства побеседовал с семьей Кузьминых из Рязанской области. Путин поинтересовался, каким мерами поддержки они смогли воспользоваться и насколько легко было получить эту помощь.

Людмила Кузьмина рассказала Путину, что семья воспользовалась двумя мерами поддержки – они оформили заявления через Госуслуги и быстро получили выплаты. Жительница Рязанской области поблагодарила президента, отметив, что все было сделано быстро.

Многодетная семья Козловых из Омской области также не столкнулась с проблемами в оформлении трех мер поддержки. Все выплаты семья, воспитывающая пятерых детей, получила менее чем через месяц.

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