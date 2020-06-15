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Появилось видео с места стрельбы на Ленинском проспекте

17:07
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Ранены полицейские

Стрельба на юго-западе Москвы, на Ленинском проспекте. По данным экстренных служб, есть раненые. Стрельба  велась, как сообщил источник РИА Новости, из машины такси.

"По предварительным данным, при стрельбе из автомобиля такси на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и один гражданский", - приводит агентство слова  представителя экстренных служб столицы.

Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщает, что устроивший стрельбу мужчина задержан. Во время задержания преступник был ранен.

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На месте стрельбы на Ленинском проспекте
На месте стрельбы на Ленинском проспекте
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