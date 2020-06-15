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Названы сроки восстановления экономики Москвы

17:31
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Процесс будет длительным

Москве может потребоваться более года на полное восстановление экономики. Преодоление последствий эпидемии коронавируса займет месяца два. Однако на то, чтобы справиться со структурными изменениями – в том числе и мировой экономики – нужно больше времени, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Если говорить о полноценном возвращении в нормальное русло и восстановление экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период… думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года", - сообщил заммэра в эфире радиостанции Business FM.

Ефимов пояснил, что, помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, произошли изменения на мировом рынке. Они связаны с изменением цен на нефтепродукты и сокращением их потребления.

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