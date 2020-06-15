Названы сроки восстановления экономики Москвы

Процесс будет длительным

Москве может потребоваться более года на полное восстановление экономики. Преодоление последствий эпидемии коронавируса займет месяца два. Однако на то, чтобы справиться со структурными изменениями – в том числе и мировой экономики – нужно больше времени, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить о полноценном возвращении в нормальное русло и восстановление экономики в ключе исключительно пандемии, то я думаю, что достаточно будет пары месяцев. Если говорить в целом о восстановлении экономики в докризисный период… думаю, что восстановление будет достаточно длительным, может занять более года", - сообщил заммэра в эфире радиостанции Business FM.

Ефимов пояснил, что, помимо ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, произошли изменения на мировом рынке. Они связаны с изменением цен на нефтепродукты и сокращением их потребления.

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