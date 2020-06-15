СКР возбудил уголовное дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Навальный нанес оскорбления 93-летнему фронтовику

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении Алексея Навального за оскорбительные высказывания в адрес ветерана войны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ранее Российский союз ветеранов и Общероссийский народный фронт обратились к руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой дать правовую оценку высказываниям Навального. Как сообщили в пресс-службе ОНФ, он нанес оскорбления 93-летнему фронтовику Игнату Артеменко, в результате чего резко ухудшилось состояние его здоровья.

В обращении отмечается, что глумление над ветеранами недопустимо в год 75-летия Победы, и должно быть наказано по всей строгости закона.

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