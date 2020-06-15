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Путин поручил проработать новые меры поддержки россиян

18:02
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Особенно это касается граждан старше 65 лет

Правительству необходимо предпринять новые шаги для поддержки граждан и экономики. Действие уже принятых мер истекает 1 июля, напомнил министрам Владимир Путин. Особое внимание президент уделил работающим россиянам старше 65 лет.
Семьи с детьми приняли участие в совещании у Путина

"Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают - это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им заканчиваются", - сказал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент предложил правительству "подумать над этим". По словам Путина, надо все взвесить и в ближайшее время решить, нужны ли меры поддержки. И если да - то какие из них следует продлить, какие новые решения использовать в развитие уже реализованных программ.

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