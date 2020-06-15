Найден способ диагностировать рак мозга за 10 минут

Метод разработан российскими и американскими учеными

Исследователи из России и США нашли метод, с помощью которого всего за 10 минут можно изучить самую агрессивную опухоль мозга, глиобластому. Ученые предложили использовать масс-спектрометрию вторичных ионов.

Глиобластома приводит пациента к смерти менее чем за два года. Самая большая проблема в том, что ткани опухоли неоднородны, из-за неодинакового набора мутаций у разных клонов клеток. Раковые клетки отличаются по своим свойствам, в том числе и по реакции на противоопухолевую терапию. Для того, чтобы подобрать эффективное лечение, врачам очень важно знать как можно больше о строении опухолевой ткани.

"Вероятнее всего, не удастся создать препарат, который мог бы одновременно убивать все типы клеток глиобластомы. Поэтому необходимо иметь возможность, во-первых, найти лучшую терапию против каждой из популяций, а, во-вторых, определить тип клеток, который преобладает у данного пациентам в данный момент времени", – поясняет один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии Марат Павлюков.

Для оперативного получения такой информации ученые и предложили метод масс-спектрометрии вторичных ионов. Одну из самых чувствительных методик анализа поверхности лишь недавно начали использовать для изучения биологических образцов, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

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